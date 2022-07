Après un nouveau délai dans la correction des copies, les résultats de tous les élèves à l’épreuve unique de français de 5e secondaire ont été remis lundi, indique le ministère de l’Éducation.

Vincent Larin La Presse

« L’ensemble des étapes liées à l’analyse et à la publication des résultats est actuellement en cours. Les résultats des élèves seront disponibles aujourd’hui le 11 juillet 2022, au cours de l’après-midi », a indiqué un porte-parole du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), Bryan St-Louis, en fin d’avant-midi.

Jeudi dernier, le MEQ avait indiqué que la correction de l’épreuve serait complétée samedi et que les résultats seraient transmis aux élèves dimanche.

Confronté à un manque de personnel, le Ministère avait dû repousser la fin de la correction de l’épreuve unique de français de la 5e secondaire et la communication des résultats aux élèves du 5 au 9 juillet, et ce, malgré l’aide apportée par du personnel supplémentaire.

En effet, afin d’accélérer les corrections, Québec a fait un appel auprès des enseignants de français du secondaire en juin. Plus d’une centaine d’entre eux sont venus prêter main-forte.

Ces retards préoccupent malgré tout de nombreux parents alors que leurs enfants devaient être inscrits la semaine dernière en vue de pouvoir participer aux cours d’été et à l’examen de reprise de l’épreuve unique de français qui débute le 20 juillet.

Plus de flexibilité

C’est le cas de Julie Lacroix, mère d’un adolescent fréquentant une école sous la responsabilité du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneureries, sur la Rive-Sud de Montréal. Comme bien des parents, cette dernière a dû attendre jusqu’à 16 h lundi pour pouvoir consulter les résultats de son fils à l’épreuve unique de français du Ministère.

« Si on l’avait eu comme prévu le 5 juillet, on aurait eu le temps de réfléchir à ce qu’on fait, de s’inscrire au cours et de prévoir pour les examens », dit celle qui s’attend à devoir prendre le téléphone dès mardi matin pour inscrire son enfant, au cas où ses résultats feraient en sorte qu’il doive suivre des cours.

Par chance, le MEQ avait toutefois demandé au réseau scolaire « de faire preuve de souplesse » pour les inscriptions aux cours d’été et à l’examen de reprise. Certaines écoles avaient notamment permis des inscriptions préventives qu’il serait possible d’annuler au cas où l’élève ne serait pas en situation d’échec.

« La mise à la poste de l’ensemble des relevés des apprentissages débutera quant à elle le 18 juillet prochain, comme prévu », a indiqué le porte-parole du MEQ Bryan St-Louis.

Bientôt des tests numériques ?

Québec espère éventuellement simplifier la correction de ses épreuves grâce à l’implantation d’examens numériques, un projet pour lequel des tests commenceront l’an prochain. Il ne s’agit donc toujours pas d’épreuves officielles, précise le MEQ.

« La première phase du projet, qui mènera à la modernisation des épreuves ministérielles, consiste à paramétrer correctement la plateforme de gestion des épreuves numériques afin de répondre aux besoins de tous les utilisateurs, non seulement les élèves, mais également les enseignants et l’ensemble du personnel concerné », explique le porte-parole Bryan St-Louis.

« Par exemple, les opérations suivantes ne seront plus nécessaires avec ce nouveau mécanisme : la réception des épreuves “papier”, la vérification des feuilles de réponses à lecture optique, la lecture optique elle-même ; ce qui permettra un gain de temps significatif », poursuit-il.

Ce dernier conclut en précisant que ces examens nouveau genre seront implantés de manière progressive.