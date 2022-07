Le ministère de l’Éducation (MEQ) estime qu’il sera en mesure de livrer d’ici le 10 juillet les résultats des élèves de 5e secondaire à son épreuve unique de français et demande au réseau scolaire « de faire preuve de souplesse » pour les inscriptions aux cours d’été et à l’examen de reprise.

Vincent Larin La Presse

Devant un manque de personnel, la fin de la correction de l’épreuve unique de français de la 5e secondaire et la communication des résultats aux élèves a été retardée, du 5 au 9 juillet.

Questionné jeudi à savoir s’il serait finalement en mesure de respecter ce nouvel échéancier alors que la période d’inscription pour l’examen de reprise et les cours d’été touche à sa fin, le MEQ s’est dit confiant que oui.

« Le Ministère met tout en œuvre pour s’assurer que les corrections se fassent le plus rapidement possible, en accordant notamment la possibilité de réaliser du temps supplémentaire, en affectant du personnel supplémentaire en soutien à l’opération et en formant les enseignants intégrés à l’équipe de correction. Selon les estimations initiales, les étapes liées à la correction de l’épreuve visée devaient se terminer le 10 juillet 2022. À ce moment-ci, nous croyons être en mesure de respecter ces délais. »

Faire preuve de souplesse

Un porte-parole du ministre, Bryan St-Louis, ajoute qu’il a été demandé au réseau de « faire preuve de souplesse pour les inscriptions aux cours d’été ainsi qu’à l’épreuve de reprise ». «

« Ainsi, malgré le retard, le réseau scolaire devrait être en mesure d’accueillir les élèves et offrir le soutien nécessaire aux élèves qui en ont besoin pour leur permettre de se préparer adéquatement à réaliser l’épreuve ministérielle de reprise de la fin juillet 2022 », précise-t-il en ajoutant que « le réseau collégial a été avisé du délai ».

Québec se dit par ailleurs conscient « que cette situation peut susciter de l’inquiétude chez les élèves ».

Inscription préventive

Dans ce contexte, certaines écoles, comme à Sophie-Barat, dans l’arrondissement Ahuntsic, à Montréal, suggèrent aux parents d’inscrire leurs enfants de façon préventive au cours d’été si leurs notes jusqu’ici laissent croire qu’ils pourraient se retrouver en situation d’échec une fois le résultat de l’épreuve unique de français reçu.

« Lorsque le MEQ aura publié les résultats le dimanche 10 juillet, nous générerons tous les relevés des apprentissages pour valider la réussite ou l’échec de la matière. Pour tous les élèves qui seront en réussite et inscrits au cours, nous avons prévu faire la tournée des classes de français de la 5e sec et de les rembourser et de les féliciter pour leur diplôme », indique la direction de l’école dans un courriel envoyé aux parents mardi passé.

Alloprof sollicité

De son côté, l’organisme Alloprof dit s’attendre à un achalandage plus important de ses services qu’avant la pandémie, comme c’est le cas depuis le chamboulement des activités scolaires engendré par l’apparition de la COVID-19. Bon an, mal, environ 20 000 élèves réclament ses services.

« C’est difficile de faire des pronostics à ce moment-ci, mais si la tendance se maintient, on avait de plus en plus de visites et on en aura plus cet été. Il y a aussi les parents qui souhaitent que leurs enfants évitent la glissade de leurs enfants durant l’été et d’aller réviser un peu », indique la conseillère partenariat et relations extérieures chez Alloprof.