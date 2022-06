Laisser des élèves de maternelle dans une classe sans fenêtres pendant un an, « ce n’est pas ce qu’on souhaite », affirme le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge. Québec est en « mode rattrapage » pour rénover les écoles et en attendant, il manque de locaux, reconnaît-il.

Jean-François Roberge réagissait à l’article publié dans La Presse mercredi, qui relate les démarches effectuées depuis plusieurs mois par une mère de Mascouche pour que les élèves d’une classe de maternelle puissent avoir un local avec de la lumière naturelle.

« Ce qu’on fait quand on construit, quand on agrandit, quand on rénove des écoles, on fait une grande place à la lumière naturelle. [Des classes sans fenêtres], ce n’est pas ce qu’on souhaite, mais on est en mode rattrapage, on manque de locaux dans plusieurs écoles », a déclaré le ministre.

Le centre de services scolaire des Affluents (CSSDA) affirme que la situation est exceptionnelle, mais d’anciens enseignants de l’école de la Source ont témoigné à La Presse qu’il en est ainsi depuis plusieurs années.

« Je suis enseignante de maternelle dans le même centre scolaire. Ma classe et celle de plusieurs de mes collègues n’ont pas de fenêtre. Je suis surprise de la réaction du centre de service scolaire puisque dans notre école, la moitié des classes n’ont pas de fenêtre et ce n’est pas temporaire. L’école est bâtie comme cela. Tout le monde dit que c’est normal », écrit une enseignante.

Faire l’école sans vue sur l’extérieur n’est pas une situation propre à ce centre de services.

« À mon école, nous avons plusieurs classes sans fenêtres. Le hic c’est que nos élèves passent la journée complète dans ces locaux. Ce sont des élèves autistes et ils ne se déplacent pas comme les élèves du régulier entre les différents locaux selon leur horaire », témoigne une enseignante de Laval.

