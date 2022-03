Manque de transparence et d’équité, conclut la Protectrice du citoyen

(Québec) Le programme de prêts et bourses du gouvernement manque de transparence et d’équité, conclut la Protectrice du citoyen dans un rapport publié jeudi.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Qui plus est, les règles actuelles pénalisent indûment les étudiants souffrant d’une déficience fonctionnelle majeure (DFM).

Dans chacun des volets de son enquête de 55 pages, Marie Rinfret constate un « manque de transparence dans les façons de faire », des « disparités de traitement » et un « manque d’écoute » au détriment de l’étudiant qui veut faire entendre sa voix.

Le demandeur ou le plaignant se trouve à ne pas connaître les raisons pour lesquelles sa demande est refusée par l’Aide financière aux études (AFE).

« L’enquête du Protecteur du citoyen a plutôt révélé que les motifs sur lesquels se fondent les décisions de l’AFE ne sont pas accessibles aux personnes visées », dénonce Mme Rinfret.

Qui plus est, l’ensemble de l’encadrement qui permet d’interpréter des règles pour en arriver à des décisions n’est pas rendu public.

« Le Protecteur du citoyen constate que les règles administratives dont s’est dotée l’AFE afin d’appliquer sa loi et le règlement en découlant, qu’il s’agisse entre autres de politiques, de directives ou d’orientations, ne sont pas diffusées par l’AFE, peut-on lire dans l’enquête. Les étudiants ne peuvent donc pas les consulter. »

L’AFE explique qu’elle refuse de les diffuser pour ne pas confondre davantage les étudiants dans le processus de demande.

La Protectrice du citoyen constate en outre des « lacunes » dans les notes consignées par les agents qui traitent les demandes d’aide financière.

« Selon l’information obtenue lors des entrevues, l’insuffisance, voire l’absence de notes d’analyse, constitue une lacune majeure. »

Déficience fonctionnelle majeure

Mme Rinfret remarque bon nombre de problèmes dans la reconnaissance des étudiants aux prises avec une déficience fonctionnelle majeure.

Pourtant cette reconnaissance est essentielle pour leur permettre d’avoir accès à l’aide financière même s’ils étudient à mi-temps, ou encore, pour recevoir la totalité de l’aide sous forme de bourse.

De 2017 à 2020, l’AFE a reconnu toujours de moins en moins de demandes de reconnaissance de déficience fonctionnelle majeure, de 8600 à 7000.

La Protectrice déplore notamment l’exclusion de certains diagnostics, comme les problèmes de santé mentale.

Bureau des recours

Par ailleurs, Mme Rinfret constate que le Bureau des recours manque d’indépendance, puisqu’il s’agit d’une instance interne de l’Aide financière aux études qui est chargée d’étudier les demandes de révision.

Cela conduit à des « iniquités entre les étudiants », déplore-t-elle.

Elle recommande donc de faire de ce bureau une entité ministérielle distincte de l’AFE afin d’en assurer « l’indépendance, l’impartialité et la crédibilité ».

Elle suggère aussi de prévoir un recours au Tribunal administratif pour les personnes insatisfaites d’une décision du Bureau des recours.

Cela permettrait de rendre l’AFE responsable de ses décisions « devant une autorité externe et indépendante », écrit-elle.

La Protectrice du citoyen a analysé des dossiers de plaintes sur trois années, de 2017 à 2020.

Plus de 1,1 milliard de dollars par an sont attribués par l’AFE en prêts et bourses.