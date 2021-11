L’espoir d’éviter ces autres journées de grève subsiste, cependant, puisque les deux fédérations syndicales ont annoncé qu’elles entreprenaient une période de négociation plus intensive avec les négociateurs patronaux.

(Montréal) Le mouvement de débrayage dans les CPE se réactive, alors que plusieurs journées de grève sont annoncées la semaine prochaine par les deux principales organisations syndicales du secteur.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ainsi, la Fédération des intervenantes en petite enfance, affiliée à la CSQ, annonce d’autres journées de grève les 22, 23 et 24 novembre.

De son côté, la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, annonce une grève du 22 au 25 novembre.

L’espoir d’éviter ces autres journées de grève subsiste, cependant, puisque les deux fédérations syndicales ont annoncé qu’elles entreprenaient une période de négociation plus intensive avec les négociateurs patronaux.

Le litige porte surtout sur les salaires. Le gouvernement du Québec est prêt à donner des augmentations plus généreuses aux éducatrices, vu la pénurie et le fait qu’elles sont sous-payées, mais les organisations syndicales insistent pour que les autres titres d’emploi dans les Centres de la petite enfance en bénéficient aussi. Il s’agit d’éducatrices spécialisées, de travailleuses à la cuisine, à l’administration et à l’entretien.

De même, Québec veut inciter les éducatrices à adopter la semaine de travail de 40 heures, plutôt que de 32 à 36 heures comme c’est souvent le cas actuellement. Pour y parvenir, il offre un montant forfaitaire de 50 $ par semaine.