Éducation

Programme Culture et citoyenneté québécoise

Un accueil mitigé

Si certains sont heureux de l’instauration du programme Culture et citoyenneté québécoise, pour d’autres, la réforme du cours d’Éthique et culture religieuse (ECR) a l’effet d’une gifle. L’opacité du processus de conception du programme est montrée du doigt, et des enseignants estiment que les changements proposés par le ministre de l’Éducation n’en sont pas vraiment.