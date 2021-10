Éducation

CPE

Québec augmente le salaire des éducatrices dès maintenant

(Québec) Les éducatrices des CPE vont gagner dès maintenant 10 % de plus, et jusqu’à 15 % si elles travaillent 40 heures par semaine. Alors que la grève se poursuit, et sans attendre la fin des négociations, le gouvernement Legault leur accorde une « première bonification salariale » à partir du 14 octobre. Un geste rarissime en pleine négociation pour le renouvellement de conventions collectives.