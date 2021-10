(Québec) Le gouvernement aura désormais l’obligation de créer des places subventionnées en services de garde dès qu’il constate que l’offre ne répond pas à la demande sur un territoire. Québec fait passer de 80 à 100 le nombre maximal d’enfants que peuvent accueillir les CPE et les garderies privées.

Tommy Chouinard La Presse

C’est ce que prévoit le projet de loi 1 de la nouvelle session parlementaire, déposé par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe jeudi avant-midi. Il vise à améliorer l’accès aux services de garde et à compléter le développement du réseau. M. Lacombe présentera en après-midi avec le premier ministre François Legault un plan pour la création de 37 000 places subventionnées.

La hausse du nombre maximal d’enfants par CPE et garderie permettra en principe de créer des places rapidement.

Les CPE et les garderies privées n’auront plus de limite quant au nombre d’installations qu’elles peuvent avoir.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mathieu Lacombe

Le projet de loi prévoit qu’un CPE ou une garderie pourra être autorisé à certaines conditions d’accueillir des enfants dans une installation temporaire.

Le projet de loi abroge les règles actuelles permettant d’avoir une garderie en milieu familial privée sans avoir de permis du ministère. À l’heure actuelle, c’est possible de garder au plus six enfants sans permis. Ce ne le sera plus.

Le projet de loi stipule maintenant que « nul ne peut, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, offrir ou fournir des services de garde à un enfant […] en contrepartie d’une contribution, à moins d’être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou d’être reconnu à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé ». Il y a exception afin de permettre « à une personne physique de garder au plus deux enfants ou de garder uniquement des enfants habitant ordinairement ensemble » et il « autorise certains modes de garde occasionnelle ».

Le projet de comprend des mesures afin de maintenir des services de garde en cas de fermeture immédiate ou prochaine d’une garderie.

Le projet de loi révise le guichet unique. « Un prestataire de services de garde ne peut admettre un enfant dans son installation ou dans son service de garde en milieu familial si l’enfant n’est pas préalablement inscrit au guichet unique », indique-t-on. On ajoute que « les enfants qui vivent dans des contextes de précarité socio-économique doivent être priorisés dans les politiques d’admission des prestataires de services de garde ». Un règlement sera adopté pour « prévoir l’attribution du rang d’un enfant en vue de son admission ainsi que les exigences, les critères et les priorités de cette admission, notamment pour prioriser les enfants qui vivent dans des contextes de précarité socio-économique ».

Selon le projet de loi, le ministre devra obligatoirement créer des places subventionnées dans les territoires où il en manque. Le mécanisme d’évaluation des besoins est revu.

Québec pourra initier lui-même des projets au lieu de passer par des appels de projets. Le texte législatif indique que le ministre « lance une invitation à lui soumettre un projet auprès de catégories de demandeurs ou de titulaires de permis. Cette invitation pourra préciser la participation du ministre dans le financement et la planification du projet de construction et celle de toute personne qu’il désigne, notamment dans la planification, la gestion ou la maîtrise du projet d’aménagement ou de construction ou encore dans la fourniture de l’installation ». Il y a la possibilité pour un CPE ou une garderie privée subventionnée « qui a entrepris certaines démarches afin de se doter d’une installation, d’être autorisé, à certaines conditions, à recevoir des enfants dans une installation temporaire ».