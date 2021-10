(Montréal) Les éducatrices à la petite enfance syndiquées à la CSQ ont manifesté, mardi à Montréal, alors qu’elles tenaient leur première journée de grève tournante.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Les Centres de la petite enfance dont les travailleuses sont membres d’un syndicat de la FIPEQ, affiliée à la CSQ, ont débrayé mardi dans la grande région de Montréal, c’est-à-dire à Montréal, Laval, Lanaudière et la Montérégie, ainsi que l’Estrie.

Mercredi, ce sont les régions de Québec, Chaudière-Appalaches et de l’Abitibi qui seront touchées par la grève tournante de la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ) de la CSQ.

S’adressant aux manifestantes rassemblées devant un édifice gouvernemental qui abrite plusieurs ministères, la présidente de la FIPEQ, Valérie Grenon, a dit craindre que les éducatrices dans les Centres de la petite enfance soient désormais tenues de faire des heures supplémentaires obligatoires, comme c’est le cas pour les infirmières, tant il manque de personnel.

Le réseau des services de garde est aux prises avec une pénurie d’éducatrices et la rémunération y est pour beaucoup, a fait valoir la dirigeante syndicale.

À l’heure actuelle, une éducatrice qualifiée touche 19 $ l’heure au premier échelon et jusqu’à 25 $ l’heure au 10e et dernier échelon salarial.

La fédération de la Centrale des syndicats du Québec revendique des augmentations plus importantes pour les plus bas salariés. Ainsi, elle demande des augmentations totalisant 27 % sur trois ans pour le premier échelon et totalisant 21 % sur trois ans pour le dernier échelon.