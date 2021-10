Éducation

Élèves en difficulté

L’aide directe avant les « diagnostics en série »

Trop occupés à diagnostiquer des problèmes d’apprentissage, des spécialistes travaillant à l’école publique – psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes et orthopédagogues – n’ont plus le temps d’aider les élèves, qui sont souvent laissés en plan ou dirigés vers le privé. Le gouvernement estime que ce non-sens a assez duré. Les syndicats et les ordres professionnels le pensent depuis longtemps. La révolution aura-t-elle lieu ?