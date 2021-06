Tous les élèves du secondaire passeront cinq heures de plus par semaine à l’école dès la rentrée « pour faire plus de sport, plus d’art et [recevoir] plus d’aide aux devoirs », a déclaré vendredi le premier ministre François Legault.

Louise Leduc La Presse

Le premier ministre l’a déclaré dans le cadre de l’annonce d’un futur centre aquatique intérieur à Laval, derrière le Cosmodôme, au coût de 69 millions, partagé entre les paliers provincial, fédéral et municipal.

Déjà, en campagne électorale en 2012, François Legault faisait la promesse d’ajouter d’une heure d’école par jour et qu’il décalerait les horaires pour se rapprocher d’un « idéal » de 9 h à 17 h. Il répétait cette promesse lors de la dernière campagne électorale.

Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, a expliqué que ces heures supplémentaires sont déjà implantées dans des écoles et que ce sera le cas pour toutes, dès la rentrée, pour des activités sportives, culturelles ou scientifiques.

Cela ajoutera aux élèves « un sentiment d’appartenance à leur école, [leur donnera] de nouveaux intérêts ».

M. Legault a dit être « vendu aux sports », particulièrement pour les jeunes. À son avis, les élèves qui ont plus de difficultés dans les autres matières peuvent être amenés à s’accrocher à l’école si on arrive à les motiver par des activités sportives.

M. Legault a rappelé qu’il a lui-même profité de sa jeunesse pour se dépenser. « J’ai eu la chance de me marier tard, à 34 ans. J’ai eu beaucoup de temps pour faire beaucoup de sport. »