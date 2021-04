Éducation

Cégeps et universités

Québec souhaite un « maximum » de présence à l’automne

Québec souhaite que le plus grand nombre d’étudiants possible soient de retour sur les campus des cégeps et universités à l’automne, mais avec une distanciation qui devra être maintenue dans les classes, certains cours risquent encore de se faire à distance.