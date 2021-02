Services de garde éducatifs

« La plus importante réforme depuis la création du réseau »

(Québec) Après avoir fait le constat que le développement des services de garde éducatifs à l’enfance « ne fonctionne plus », le gouvernement Legault cherche « un remède de cheval ». Il lancera d’avril à juin des consultations et promet de déposer à l’automne un projet de loi et un livre blanc qui entameront « la plus importante réforme depuis la création du réseau ».