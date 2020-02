Écoles: quand les parents dérapent

Les parents, enseignants et directions d’école s’entendent sur une chose : ils ont à cœur l’éducation des enfants. Or, il arrive qu’entre la maison et l’école, le courant ne passe plus. On constate alors que l’impolitesse, les crises de colère et les menaces ne sont pas l’apanage des enfants…