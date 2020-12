Comité sur l’antiracisme

L’Université d’Ottawa nomme un conseiller spécial

Professeur au département de communication de l’Université d’Ottawa, Boulou Ebanda de B’béri devient le premier conseiller spécial d’un comité « antiracisme et inclusion » tout juste créé dans cet établissement. « Ce sera tout un défi, et je sais que ce n’est pas le plus sexy des comités ! », lance-t-il d’emblée en riant.