Obligation de faire respecter la Loi sur l’instruction publique

Deux ex-hassidiques déboutés dans leur poursuite contre un rabbin et Québec

Clara Wasserstein et Yochonon Lowen, deux ex-hassidiques qui avaient quitté la communauté Tosh de Boisbriand en 2010, ont échoué dans leur poursuite visant à faire reconnaître que six écoles et un rabbin hassidiques, ainsi que le gouvernement du Québec, ont failli à leur obligation de faire respecter la Loi sur l’instruction publique.