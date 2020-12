Clara Wasserstein (à gauche) et Yochonon Lowen (à droite)

Deux ex-hassidiques déboutés dans leur poursuite contre un rabbin et Québec

Clara Wasserstein et Yochonon Lowen, deux ex-hassidiques qui ont quitté la communauté Tosh de Boisbriand en 2010, ont échoué dans leur poursuite visant à faire reconnaître que six écoles et un rabbin hassidiques, ainsi que le gouvernement du Québec, ont failli à leur obligation de faire respecter la Loi sur l’instruction publique.

Mathieu Perreault

La Presse

Les deux plaignants, qui ont reçu une instruction religieuse ne leur permettant pas de fonctionner dans le Québec moderne à l’extérieur de leur communauté hassidique, n’ont pas réussi à convaincre le juge Martin Castonguay que la situation actuelle, qui oblige les parents de ces écoles religieuses à enseigner à leurs enfants les matières séculières à la maison, pose problème.

Le juge Castonguay est parfois très empathique envers les deux plaignants. « Le Tribunal souhaite exprimer sa plus profonde empathie à l’égard des demandeurs pour ce qu’ils ont subi avant et après leur départ de la Communauté Tosh. » Il ajoute « se questionner, si les véritables auteurs des atteintes aux droits des demandeurs, répondront un jour de leurs actions ».

Il est aussi acerbe envers les écoles, qui sont depuis 2017 uniquement religieuses et donc non soumises aux règlements du ministère de l’Éducation (MEQ). L’obligation d’enseigner des matières séculières était connue « non seulement des gestionnaires de ces établissements d’enseignement, mais également par l’autorité religieuse dispensant cet enseignement. Le tribunal doute fortement que ces demandes (NDLR du MEQ) aient même été véhiculées » aux parents des enfants.

Ces changements législatifs, qui encadrent plus fortement l’école à la maison et facilitent les inspections sans préavis de présumées écoles illégales, sont survenus dans la foulée de l’affaire Lev Tahor, une communauté juive encore plus stricte que les hassidiques qui avait été visée par la DPJ et s’était enfuie en Ontario, puis au Guatemala.

« Il n’y a plus de difficulté réelle puisque l’enseignement à la Maison permet de parfaire l’enseignement de matières séculières tant pour les garçons que les filles issues des communautés hassidiques de Boisbriand et de Montréal, écrit le juge Castonguay. Les trois rapports déposés en preuve […] font état d’un cheminement satisfaisant de presque tous les étudiants […] Non seulement le processus de scolarisation de matières est-il bien engagé, mais la situation d’école illégale est beaucoup mieux encadrée depuis les changements législatifs. »