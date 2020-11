Fréquentation scolaire des enfants autistes

Des parents « à bout de souffle »

(Québec) Des familles d’enfants autistes sont « à bout de souffle ». Déjà aux prises, avant la COVID-19, avec une « scolarisation parcellaire », où leurs enfants fréquentaient l’école quelques heures par jour seulement, elles voient la pandémie et l’enseignement à distance chambouler plus que jamais la stabilité et les services dont elles ont besoin.