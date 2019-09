La Commission scolaire des Affluents (CSDA), située sur la Rive-Nord de Montréal, a révélé l’existence d’un « réseau de fraudeurs bien organisé » dans un communiqué adressé aux parents d’élèves et les avise de faire preuve de vigilance.

Mayssa Ferah

La Presse

Les manœuvres frauduleuses visent les élèves du secondaire et sont effectuées par le biais de l’application Snapchat ou en personne, selon la commission scolaire.

Au terme d’un stratagème bien rodé visant à subtiliser de l’argent, des individus entrent en contact avec des élèves du secondaire via l’application très populaire chez les jeunes de cette tranche d’âge. Ils promettent à leur victime une remise sur des transactions qu’ils effectuent. En échange de cette rétribution financière, ils demandent les coordonnées bancaires de la personne sollicitée, leur promettant que leur système est parfaitement légal. En réalité, ce leurre leur permet de s’infiltrer dans le compte bancaire de la victime et de transférer l’argent vers un compte externe.

C’est une technique similaire aux « hameçonnages » faits par courriels, qui consistent à soutirer des informations bancaires au répondant en propageant des histoires mensongères.

La commission scolaire a pris la décision vendredi dernier d’envoyer un courriel à tous les parents d’écoles secondaires et a informé les directions d’écoles de la situation. « Nous avions déjà fait face à une situation semblable, mais ce n’était pas un système aussi organisé », explique Éric Ladouceur, porte-parole de la Commission scolaire des affluents.

« Dans certains cas, les sommes retirées des comptes bancaires dépassent les fonds disponibles », informe la CSDA sur sa page Facebook.

Un guet-apens efficace

Le processus pour identifier et localiser les fraudeurs qui utilisent des applications comme Snapchat pour arriver à leurs fins s’avère long et complexe. Le Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR) recense quatre cas connus et dénoncés sur son territoire. L’un des cas impliquait un adolescent au secondaire qui sollicitait un autre élève.

Créer de faux comptes Snapchat spécialement dans le but de frauder est une pratique courante, affirme Bruno Marier, porte-parole du SPVR.

Les serveurs de Snapchat se trouvent à l’extérieur du pays. Traquer les fraudeurs nécessite l’obtention de mandats spéciaux, valides hors des frontières canadiennes. Ils peuvent donc souvent s’en sortir indemnes.

Leurs victimes, par contre, risquent des accusations criminelles puisqu’elles participent à un acte de fraude visant une institution financière. C’est pourquoi les jeunes touchés par ce phénomène hésitent à dénoncer de tels actes. « Les victimes ne réalisent peut-être pas qu’elles participent à une fraude. Elles y voient une occasion de gagner de l’argent facile », précise Bruno Marier.

« Le but de notre sortie médiatique, c’est de susciter un dialogue de la part des parents. Il y a des risques liés au partage de ces informations bancaires », prévient M. Marier.

Les services policiers et la commission scolaire suggèrent donc aux parents des enfants susceptibles d’être touchés par ce phénomène de leur rappeler les comportements à suivre en matière de protection des renseignements personnels.

« Il ne faut pas que les jeunes baissent leur garde seulement parce que l’altercation a lieu sur les réseaux sociaux. On essaye de les former le plus possible là-dessus », insiste Éric Ladouceur.