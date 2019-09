À quelques années de son 200e anniversaire, l’Université McGill lance une campagne de financement visant à amasser deux milliards de dollars.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Il s’agit de la « campagne de financement la plus ambitieuse à ce jour », écrit l’université dans un communiqué diffusé jeudi matin. Les sommes recueillies dans le cadre de la campagne « Forgé par McGill » seront notamment investies dans les bourses et le soutien aux étudiants, la formation pratique (échanges étudiants, études sur le terrain), la recherche et le développement. Une somme est également prévue pour la construction et l’agrandissement des installations.

« L’Université arrive à l’orée de son troisième siècle dans un monde en profonde mutation sociale, environnementale et technologique », a déclaré par voie de communiqué Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l’Université McGill. Cette campagne de financement, ajoute-t-elle, permettra de « redéfinir en profondeur l’université internationale du XXIe siècle ».

Fondée en 1821, l’Université McGill compte plus de 40 000 étudiants.