Une menace de journées de grève pèse sur l’Université du Québec à Montréal (UQAM), où le syndicat des 1800 employés de soutien envisage de perturber le début de la session.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Ces employés sont membres du Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ. Il s’agit non seulement d’employés d’entretien, mais également de techniciens, de professionnels, d’employés de bureau et de métiers.

Le 3 juillet dernier, ces employés de soutien ont voté en faveur d’un mandat de moyens de pression incluant cinq journées de grève, à être déclenchées au moment opportun.

En entrevue mercredi, la présidente du syndicat, Louisa Cordeiro, n’a pas voulu dire si ces cinq journées de grève seraient tenues de façon consécutive, par blocs ou isolément. «On ne dévoile pas notre stratégie à ce moment-ci; on garde ça dans notre poche.»

Jusqu’ici, les syndiqués du SCFP s’en sont tenus à des moyens dits de «visibilité», comme des panneaux d’affichage dans le métro de Montréal et des annonces dans les journaux avec le message «pas d’employé(e)s pas de rentrée».

Le principal point en litige porte sur les salaires. Les discussions sur les questions normatives, abordées au départ, allaient bien, a rapporté Mme Cordeiro.

Les syndiqués estiment avoir fait leur part pour soutenir l’UQAM, qui tente d’atteindre l’équilibre budgétaire. «Ce n’est pas la première fois qu’on se fait dire que l’université est en difficulté financière. Et, bien honnêtement, ce ne sont pas les employés de soutien qui sont responsables de ça. On comprend la situation et on a fait notre part», a souligné Mme Cordeiro.

Au moment d’écrire ces lignes, la direction de l’UQAM n’avait pas encore fait connaître ses commentaires.

Les 1800 employés de soutien en question proviennent de quatre groupes: des métiers et services (plombiers, électriciens, préposés à la sécurité), employés de bureau, employés des services techniques (techniciens en laboratoire, informatique) et professionnels (bibliothécaires, agents de recherche et de planification et autres).

La convention collective est échue depuis le 31 mai 2017.