Dawson investit 1 million pour intégrer l'intelligence artificielle

Le collège Dawson débloque 1,05 million pour intégrer l'intelligence artificielle (IA) à tous ses programmes d'enseignement. Le projet s'échelonnera sur trois ans et aura pour objectif de fournir aux élèves les outils nécessaires pour prendre part à la révolution de l'IA. Il s'agit du plus important investissement par un cégep en la matière.

L'initiative s'intégrera dans le cursus de presque tous les profils scolaires, y compris ceux des sciences humaines, des arts et des sciences de la santé, afin de s'assurer que tous les élèves acquièrent des connaissances en IA jugées essentielles pour leur intégration future au marché du travail et de la recherche.

Le directeur du collège Dawson, Richard Filion, espère que le projet fera de l'établissement un « centre d'excellence en intégration de l'IA en matière d'éducation au niveau collégial ».

« À Montréal, il y a beaucoup de recherche de haut niveau qui se fait en intelligence artificielle, a-t-il dit en entrevue avec La Presse. Ce qu'il manquait, c'était de faire bénéficier les jeunes étudiants et les prochaines générations des connaissances de pointe dans le domaine. »

Dirigé par un comité

La somme sera principalement investie dans la création de matériel didactique pour chaque domaine d'étude, dans la recherche pour l'éthique de l'IA, le mentorat entre pairs pour le corps enseignant et les communautés de recherche en IA, les programmes de développement professionnel, ainsi que les services de consultation et l'achat de logiciels spécialisés.

Le projet sera dirigé par un comité consultatif formé de personnes de renom dans différents domaines où se développe l'intelligence artificielle. On compte parmi ceux-ci Nathalie Beaulieu, directrice de l'enseignement et de l'Académie CHUM, Aaron Courville, de l'Institut québécois d'intelligence artificielle (MILA), et Julian Crowe, leader de l'intelligence artificielle à la Banque Nationale. Tous agiront à titre bénévole.

Enseignants libérés à l'automne

À l'automne, une première cohorte d'enseignants sera libérée de ses fonctions pour se consacrer à l'implantation du programme au sein du collège. « Ils auront comme principale mission le développement de partenariats avec les différents acteurs du domaine de l'IA », souligne M. Filion. Ceux-ci devront favoriser auprès des élèves une « culture de l'apprentissage en continu » et de la valorisation des données.

La transformation profonde de l'économie au cours des prochaines décennies fera de l'éducation à l'IA un incontournable pour la réussite professionnelle. Un rapport du Forum économique mondial publié en septembre 2018 prévoit que d'ici 2025, plus de la moitié des tâches sur les lieux de travail sera effectuée par des machines, soit le double d'aujourd'hui.

L'impulsion initiale du projet provient de la Stratégie numérique annoncée par le gouvernement du Québec à la fin de 2017.