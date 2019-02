Québec ignore les élus scolaires, dénonce la FCSQ

Plus la réforme est ambitieuse, plus le gouvernement devrait avoir besoin de l'ensemble des partenaires, a plaidé le président de la FCSQ, Alain Fortier, en conférence de presse à Québec, vendredi.

À l'heure actuelle, les décisions sont plutôt uniformisées et centralisées au gouvernement, constate-t-il.

Depuis quelques semaines, le gouvernement de la Coalition avenir Québec s'affaire à mettre en branle plusieurs projets en éducation, y compris une réforme de la taxe scolaire, des changements au temps de récréation et l'implantation de la maternelle à 4 ans partout au Québec.

Or, les ministres du gouvernement refusent d'écouter les élus scolaires, a dénoncé M. Fortier, qui était accompagné pour l'occasion d'une quinzaine de présidents de commissions scolaires venus de toutes les régions du Québec.

Le ministre des Finances, Eric Girard, n'a d'ailleurs pas daigné rencontrer la FCSQ dans le cadre de ses consultations prébudgétaires, a-t-il illustré.

La FCSQ demande un réinvestissement en éducation d'au moins 2,6 milliards dans le prochain budget.

« Ce réinvestissement ne tient pas compte du financement des priorités du gouvernement : la maternelle à 4 ans, l'heure additionnelle en parascolaire annoncée, la récréation ajoutée obligatoire, à titre d'exemple, et je vous rappelle que cela ne tient pas compte non plus du montant de plus de 900 millions qui sera retranché du budget de l'éducation par la baisse de la taxe scolaire », a déclaré M. Fortier.