Dès lundi, les tests rapides ne seront plus accessibles gratuitement pour tous en pharmacie. Seuls les personnes jugées à haut risque de complications et les citoyens bénéficiant de la gratuité des médicaments selon le régime public d’assurance médicaments auront accès sans frais à ces tests de dépistages de la COVID-19.

La Presse Canadienne

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en avait fait l’annonce en mars dernier, en précisant que des tests rapides seront distribués dans les 1900 pharmacies communautaires du Québec jusqu’au 31 mars 2024.

Parmi les personnes à haut risque de complications qui pourront toujours obtenir les tests gratuitement, on compte les adultes immunosupprimés, les personnes âgées de 60 ans et plus, les femmes enceintes et les adultes vivant avec une maladie chronique.

Les personnes qui ne correspondent pas à ces critères pourront toutefois acheter des tests rapides en pharmacie, a précisé l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), par voie de communiqué.

« Depuis le début du programme, les pharmacies québécoises ont distribué près de 9 250 000 trousses d’autotests de dépistage. Cela démontre la force de notre réseau pour rejoindre tous les Québécois dans le cadre d’un programme public », a affirmé le président de l’AQPP, Benoit Morin, dans le même communiqué.

La distribution de trousses de tests rapides se poursuivra dans les écoles et les centres de la petite enfance, a précisé le MSSS.

