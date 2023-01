Selon le plus récent avis du CIQ, qui n’a pas encore été rendu public, la Santé publique pourrait désormais recommander que la campagne de vaccination cible les groupes jugés plus à risque.

Le gouvernement Legault soupèse encore les recommandations du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) sur la clientèle à viser pour les prochaines doses de rappel de vaccins contre la COVID-19. La campagne pourrait désormais cibler les personnes plus à risque plutôt que la population générale.

« Nous avons des discussions avec la Santé publique qui a reçu un avis du CIQ. On poursuit actuellement les discussions et on va prendre le temps d’analyser la recommandation », a indiqué l’attaché de presse du ministre de la Santé, Antoine de la Durantaye, mercredi matin.

Selon le plus récent avis du CIQ, qui n’a pas encore été rendu public, la Santé publique pourrait désormais recommander que la campagne de vaccination cible les groupes jugés plus à risque. Ainsi, les Québécois adéquatement vaccinés n’auraient pas à aller chercher une dose de rappel dans les prochains mois, ont mentionné Radio-Canada et Le Devoir au cours des derniers jours.

Le gouvernement Legault n’a pas encore annoncé s’il tiendra une conférence de presse jeudi, avec le directeur de la Santé publique, le Dr Luc Boileau, pour faire le point sur cette option.

Ce serait « une excellente décision », a commenté le Dr Alex Carignan, microbiologiste et infectiologue au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, sur Twitter. « La [vaccination] et les infections antérieures apportent une protection contre les complications et ont changé le portrait global de la #COVID19 », a écrit le Dr Carignan.

Le dernier avis du CIQ, s’avançait déjà dans cette direction.

« Les personnes immunocompétentes qui ont déjà été infectées et qui ont reçu le vaccin monovalent comme dose de rappel de l’automne 2022 bénéficient d’une immunité hybride qui confère une excellente protection contre l’hospitalisation et n’ont présentement pas besoin d’une dose additionnelle de vaccin bivalent », estimait déjà le comité.

Cet avis a été rendu public le 5 décembre, mais était daté du 18 novembre.