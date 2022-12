La propagation de COVID-19 au Québec est en hausse alors que le nombre de décès demeure également élevé.

La province rapporte 11 nouveaux décès jeudi, portant la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à neuf. La tendance est en hausse de 10 % sur une semaine.

Les 1241 nouveaux cas par tests PCR rapportés jeudi portent la moyenne quotidienne à 1056. La tendance est ainsi en hausse de 8 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure élevée, à 10,9 %.

En plus des cas dépistés par tests PCR, 231 personnes ont également rapporté au cours des derniers jours avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont augmenté de 13 % sur une semaine.

Dans les hôpitaux, le nombre de travailleurs absents en raison de la pandémie est stable. Jeudi, on dénombrait 4102 absences dans réseau de la santé, soit autant qu’il y a une semaine.

Dans les hôpitaux, la province rapporte jeudi une hausse de sept hospitalisations. Les 1981 personnes hospitalisées présentement, dont 53 aux soins intensifs, représentent une tendance stable sur une semaine. Du nombre, 646 patients ont été hospitalisés directement en raison de leur infection à la COVID-19, les autres ayant été admis pour une autre raison.

Le nombre de personnes hospitalisées tend à se stabiliser, le nombre de sorties égalant les admissions.

La vaccination toujours en déclin

Pendant ce temps, le rythme de la campagne de vaccination continue de diminuer. Le Québec administre en moyenne 14 800 doses par jour, soit 18 % de moins que la semaine dernière.

Le rythme de la campagne a tout de même permis de maintenir la couverture vaccinale. En tenant compte du fait que la Santé publique recommande de se faire vacciner après cinq mois, 28,1 % des Québécois ont présentement leur vaccination à jour.

Ce sont surtout les personnes de 60 ans et plus, groupe plus vulnérable face à la COVID-19, pour qui la vaccination est le plus à jour. Chez les plus jeunes, très peu ont reçu une dose au cours des derniers mois.