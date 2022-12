Au 31 mai 2022, les stocks de vaccins du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires comptaient 32,5 millions de doses d’une valeur d’un milliard de dollars. La plupart atteindront leur date de péremption à la fin du mois de décembre si elles ne sont pas utilisées pour les doses de rappel.

(Ottawa) Le gouvernement fédéral s’est lancé dans le « plus important programme de vaccination de masse de l’histoire » du pays durant la pandémie. Grâce à des ententes conclues avec sept fabricants, il a réussi à obtenir suffisamment de doses de vaccins pour protéger la population contre la COVID-19, mais ses efforts pour réduire le gaspillage ont été « infructueux ».

C’est ce que constate la vérificatrice générale du Canada, Karen Horgan, dans son rapport déposé mardi. En tout, ce sont 169 millions de doses qui ont été payées entre décembre 2020 et mai 2022. De ce nombre, la vérificatrice générale note que 13,6 millions ont atteint leur date de péremption avant d’être donnés à d’autres pays et qu’un nombre encore indéterminé pourrait demeurer inutilisé d’ici la fin de l’année.

L’Agence de la santé publique du Canada n’était pas en mesure « d’assurer un suivi adéquat des vaccins excédentaires et gaspillés » après la livraison des vaccins.

« Une absence d’ententes avec les provinces et les territoires concernant l’échange des données a nui à la capacité de l’Agence de recueillir des renseignements sur les stocks, le gaspillage et la péremption des doses de vaccins contre la COVID-19 », écrit Karen Horgan dans son rapport. Elle remarque également que des retards dans la mise en œuvre d’un système informatique de gestion des vaccins ont joué un rôle.

En l’absence de données complètes, « l’état de ces doses était inconnu, réduisant la capacité de l’Agence de prévoir les besoins et de planifier les dons. » Au moment de l’audit, 84 millions de doses avaient été administrées au pays et 50,6 millions étaient considérées comme excédentaires.

Parmi ces doses excédentaires, 21,7 millions pourraient s’ajouter au nombre de doses gaspillées si elles ne sont pas distribuées par l’entremise du programme de dons internationaux. Le Canada avait donné 15,3 millions de doses à la fin du mois de mai.

La vérificatrice générale a également révisé le processus accéléré d’autorisation de vaccins et conclut qu’il faisait preuve du « même niveau de diligence » que le processus habituel.

Le temps presse

Le gouvernement fédéral risque de manquer de temps pour recouvrer 4,6 milliards de prestations payées en trop durant la pandémie L’Agence canadienne du revenu a 36 mois après un versement pour vérifier l’admissibilité d’un particulier à un programme lié à la COVID-19 sauf si elle a des raisons de croire qu’une personne a fait une fausse déclaration.

En plus des montants versés en trop, la vérificatrice générale estime « qu’il faudrait examiner de plus près des paiements totalisant au moins 27,4 milliards de dollars versés à des particuliers et à des employeurs ».

Elle souligne que les efforts déployés pour recouvrer « des montants ont été limités ». L’Agence du revenu du Canada s’est limitée à répondre aux appels de gens qui voulaient faire un remboursement volontaire, ce qui lui a permis de percevoir 2,3 milliards de prestations versées en trop en date de l’été 2022.

La Presse rapportait la semaine dernière que l’Agence du revenu du Canada veut recouvrer 3,2 milliards versés en trop dans le cadre de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et d’autres programmes d’aide aux individus mis sur pied durant les premiers mois de la pandémie – la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants et la Prestation canadienne de la relance économique. Depuis mai, 825 000 avis de recouvrement ont été envoyés.