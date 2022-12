La propagation de l’influenza et de la COVID-19 en hausse, mais celle du VRS en baisse

(Montréal) À quelques semaines du temps des fêtes, le Québec est toujours aux prises avec une triple vague de maladies respiratoires infectieuses. Selon la santé publique, le mois de décembre sera difficile en matière de cas d’influenza et de COVID-19.

La Presse Canadienne

Afin de faire le point sur la situation, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a convoqué une conférence de presse, lundi après-midi à Montréal.

Il avait une bonne nouvelle et de moins bonnes à partager avec les Québécois. D’abord, sur une note positive, le virus respiratoire syncytial (VRS), qui se répand de manière fulgurante chez les enfants, aurait atteint le pic de sa courbe et sa transmission serait actuellement en baisse.

Malheureusement, on observe une tendance inverse dans la propagation de l’influenza et de la COVID-19.

Dans le cas de la grippe, la saison a débuté bien plus tôt cette année et l’activité est élevée, a fait savoir le Dr Boileau. Il a ajouté que le pic de propagation n’a pas été atteint et que la contagion pourrait être encore très forte pendant le mois de décembre.

Du côté de la COVID-19, les données liées aux hospitalisations sont reparties en hausse et les nouveaux variants, principalement la souche BQ.1, se propagent toujours rapidement.

La santé publique invite à nouveau les Québécois à se faire vacciner contre l’influenza et la COVID-19. Avec les nombreux rassemblements des fêtes qui approchent, on demande aux gens qui présentent des symptômes de rester chez eux. Par ailleurs, le port du masque demeure fortement recommandé dans les lieux publics fermés.