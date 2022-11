Les hospitalisations liées à la COVID-19 continuent à augmenter au Québec tandis que la vaccination tend à ralentir.

La province rapportait samedi une hausse de six hospitalisations. Les 1813 personnes hospitalisées présentement représentent une augmentation de 10 % sur une semaine. Du nombre, 573 patients ont été hospitalisés directement en raison de leur infection à la COVID, les autres ayant été admis pour une autre raison. Aux soins intensifs, les 52 patients représentent une hausse de 27 % sur une semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer à augmenter au cours des prochains jours, le nombre d’admissions surpassant les sorties. On recense en moyenne 24 patients de plus chaque jour.

Les 11 décès rapportés au cours de la fin de semaine, dont aucun lundi, portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à huit. La tendance est en baisse de 44 % sur une semaine.

Le ministère de la Santé s’est dit incapable de fournir les plus récentes données sur le nombre de nouveaux cas de COVID « en raison d’une situation hors de notre contrôle ». Une grève des professionnels de l’Institut national de santé publique paralyse en effet la transmission de certaines données. À la fin de la dernière semaine, les cas dépistés par tests PCR affichaient une forte tendance à la hausse de 18 % sur une semaine.

Outre les cas dépistés par tests PCR, 467 personnes ont également rapporté au cours de la fin de semaine avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont reculé de 9 % sur une semaine, mais tendent à se stabiliser.

Dans les hôpitaux, le nombre de travailleurs absents en raison de la pandémie est stable. Lundi, on dénombrait 2816 absences dans réseau de la santé, soit un peu moins qu’il y a une semaine.

La vaccination stable

Pendant ce temps, le rythme de la campagne de vaccination demeure stable, mais semble vouloir ralentir. Le Québec administre en moyenne 18 600 doses par jour, soit un peu moins que la semaine dernière.

Le rythme de la campagne a tout de même permis d’élargir la couverture vaccinale. En tenant compte du fait que la santé publique recommande de se faire vacciner après cinq mois, 27,1 % des Québécois ont présentement leur vaccination à jour. Cela représente une hausse de 1,2 point depuis une semaine.

La hausse dans la couverture vaccinale s’observe principalement sentir chez les 70 ans et plus, groupe plus vulnérable face à la COVID. Plus des deux tiers ont reçu une dose au cours des cinq derniers mois.