Le fil d’Ariane

Audrey attend un bébé. Son premier. La grossesse va bien. Elle accouche à l’hôpital de Saint-Hyacinthe. D’une belle fille nommée Ariane. Aussitôt née, on lui fait passer les tests neurologiques d’usage pour s’assurer que tout est OK. Tout n’est pas OK. Ariane ne réagit pas normalement. Elle est hypotonique. Elle n’a pas de réflexes. Trois semaines plus tard, le spécialiste de Sainte-Justine rend son diagnostic : amyotrophie spinale, une maladie génétique progressive qui s’attaque aux muscles et limite la capacité de marcher, de manger, de respirer. Ariane ne vivra pas plus d’un an. On lui prescrit des soins palliatifs. Ce n’est pas un bébé naissant, c’est un bébé mourant.