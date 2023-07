Été 2013. Deux connaissances, Philippe et Isabelle, se croisent, par hasard, en déambulant sur les trottoirs de la rue Sainte-Catherine.

Philippe : Ah ben, si c’est pas Isabelle !

Isabelle : Ah ben, si c’est pas Philippe !

Philippe : Ça va ?

Isabelle : Oui. Un peu dans le rush. Je fais mes dernières courses, avant de partir en vacances. Des vacances tellement tendance. J’ai assez hâte !

Philippe : Tu fais quoi ?

Isabelle : Écoute ben ça ! Samedi, on prend l’avion, destination Paris. On voit tout ce qu’il y a à voir, là. Le lendemain, on prend l’avion pour Rome. La dolce vita ! Pis avion pour Athènes, le temps de constater les ruines. Avion vers Berlin, pour voir le mur qui n’existe plus. Avion vers Londres, pour poser les gros chapeaux de poil. Escale à Bruxelles, pour manger une frite. Retour sur Paris pour pogner notre avion vers Montréal. Une belle semaine de vacances !

Philippe : Wow ! Le jet set !

Isabelle : Mets-en ! On va avoir assez d’Air Miles pour faire Tokyo-Pékin-Rio-Tahiti, l’an prochain ! Et toi ?

Philippe : Moi, ça va être plus tranquille.

Isabelle : Tu vas où ?

Philippe : On reste à Montréal. On va se reposer.

Isabelle : Ben voyons, Philippe ! La planète ! Sois planétaire ! Faut que tu ailles voir la planète ! C’est trop beau, la planète ! Reste pas dans ton nid-de-poule ! Les voyages forment la jeunesse ! Déguédine, avant d’être vieux !

Philippe : Tu penses ?

Isabelle : Ben oui ! Va au moins à Acapulco. Y ont des bons prix, en ce moment, parce qu’il fait trop chaud. Au pire, tu resteras dans ta chambre, y a de la clim. Mais reste pas ici ! Ouvre tes horizons ! Décolle !

Philippe : T’as peut-être raison. Je vais penser à ça. M’a ramasser mes sous. Tu me donnes le goût. Bons voyages !

Isabelle : Bonnes vacances, quand même !

Dix ans plus tard, été 2023, Philippe et Isabelle se rencontrent encore, par hasard, en déambulant dans la rue Sainte-Catherine piétonnière.

Philippe : Ah ben, Isabelle !

Isabelle : Ah ben, Philippe !

Philippe : Tu viens souvent dans le coin ?

Isabelle : Au moins tous les dix ans.

Philippe : Quoi de neuf ?

Isabelle : Je tombe en vacances demain. Des vacances tellement tendance. J’ai assez hâte !

Philippe : Tu vas où ?

Isabelle : Ben nulle part ! J’explore ma ville. De Senneville à Rivière-des-Prairies ! Quatre quartiers par jour. Tout à vélo. Camping dans les nids-de-poule. C’est pas le choix qui manque ! Pour se sentir comme des touristes, on va parler français dans l’ouest de l’île et anglais dans l’est de l’île. On va mettre plein de photos sur Instagram, sans commentaire. Des fois, les gens vont se demander si on est à New York, des fois, si on est à Paris, des fois, si on est en Ukraine. Bref, on s’en va se perdre dans Montréal, pis avec tous les détours, ce ne sera pas compliqué ! Et toi ?

Philippe : Ben moi, j’ai suivi tes conseils, j’ai ramassé mes sous, et je pars pour Sydney !

Isabelle : Sydney ? Sydney, Nova Scotia, j’espère ! Tu y vas en expédition cycliste ?

Philippe : Non, non. Sydney, les kangourous. En Australie !

Isabelle : Tu y vas comment ? À voile ?

Philippe : Non, en avion !

Isabelle : Ben non, Philippe ! La planète ! Pense à la planète ! Les voyages déforment la planète. Tu l’aimes pas, la planète ?

Philippe : Ben oui, je l’aime !

Isabelle : Ben si tu l’aimes, faut pus que tu ailles la voir ! C’est comme pour nos parents durant la COVID. Tu les regardes sur l’internet, les pays étrangers. Avion rime avec pollution. Pense à ton empreinte écologique. Tu vas avoir une empreinte de dinosaure. Tu sais ce qui est arrivé aux dinosaures !

Philippe : Ben là, qu’est-ce que je vais faire ?

Isabelle : Redécouvre Montréal !

Philippe : Ça fait dix étés que je redécouvre Montréal…

Isabelle : Cours jusqu’à Gatineau, d’abord.

Philippe : Y fait chaud pour courir jusqu’à Gatineau.

Isabelle : Justement, si y fait chaud, c’est parce que personne ne fait attention à la planète.

Philippe : T’as peut-être raison. J’vais penser à ça. Je vais essayer de ravoir mes sous.

Isabelle : Parfait, ça ! Bon, faut que j’y aille, j’attends quatre livraisons d’Amazon Prime. Bonnes vacances, quand même !

Philippe : Toi aussi !