Chroniques

Le 4 octobre

Lundi, entre 11 h et midi. Les adultes sont au travail. Les enfants, à l’école. Tout est normal. Robert, lui, est à la retraite. Il a passé le week-end en voyage de pêche. De retour chez lui, il veut mettre la photo du beau gros poisson qu’il a pris sur sa page Facebook. Que les boys voient ça ! Clic sur Facebook. Pas de Facebook ! Comment ça ? Ça doit être encore le Wi-Fi. Maudit Wi-Fi ! Ben non, il a du Wi-Fi. Ça doit être son navigateur. Il ferme son navigateur. Il ouvre son navigateur. Retourne sur Facebook. Pas de Facebook ! Mais qu’est-ce qui se passe ? Pas de panique. Quand on est mal pris et qu’on a besoin de savoir quelque chose, ce n’est pas compliqué, il suffit de le demander à ses amis… Face… Booooooouh ! Il n’a plus d’amis Facebook. Robert ne se sent pas bien.