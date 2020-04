COVID-19: la fondation Gates appelle à un effort mondial pour fabriquer un vaccin

(Washington) La fondation dirigée par Bill et Melinda Gates a appelé mercredi à une collaboration internationale pour fabriquer un vaccin contre la COVID-19 et le diffuser dans le monde entier, annonçant une contribution de 150 millions de dollars US pour aider les pays pauvres à combattre la pandémie.