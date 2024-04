PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Plus d’une centaine de producteurs agricoles de Laval et des Basses-Laurentides ont convergé vers Laval, le 10 avril, au volant de leurs tracteurs, pour réclamer un meilleur soutien financier de la part du gouvernement provincial et pour dénoncer l’ajout de normes environnementales restrictives pour leur travail.