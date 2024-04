« Une grande signification religieuse » Des prisonniers américains demandent à pouvoir observer l’éclipse

(New York) Six prisonniers de l’État de New York ont demandé à la justice américaine d’intervenir pour autoriser leurs geôliers à les laisser sortir dans une cour pour observer l’éclipse solaire lundi, sans quoi leur liberté religieuse serait selon eux bafouée.