Les critiques acerbes de la Fonderie Horne du groupe de métal hardcore engagé Guhn Twei lui ont coûté sa participation au festival de musique Alienfest de La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue, une situation qui en dit long sur « la culture du silence qui règne » dans la région, déplore le chanteur du groupe.

L’évènement, qui a finalement été complètement annulé, avait pour commanditaire principal l’entreprise Métal Marquis, un fabricant lasarrois de pièces et d’équipements métalliques pour les secteurs minier, forestier et industriel, qui compte la Fonderie Horne parmi ses clients.

« Nous sommes un des fournisseurs de la fonderie et c’est exactement là que ça devient sensible », a justifié l’organisateur du festival, Francis Pépin, lui-même actionnaire de Métal Marquis, dans un message envoyé au chanteur du groupe Guhn Twei, Simon Turcotte.

Cet artiste de Rouyn-Noranda, amputé d’une jambe après cinq cancers, est un critique virulent de la fonderie de cuivre dont les rejets toxiques polluent l’air et les sols de la région depuis un siècle.

« Je suis la Horne et ses cheminées/La peste noire, le jugement dernier/Sans pitié pour la vermine au sol/Je suis la mort, le karma », chante-t-il notamment dans Parasites, une pièce de l’album Glencorruption, dont le titre est une référence à Glencore, la multinationale anglo-suisse propriétaire de la Fonderie Horne.

90 % de nos chansons dénoncent la situation ; c’est très “dans ta face”, notre critique de la fonderie et de l’empoisonnement des gens Simon Turcotte

L’organisateur Francis Pépin affirme dans son message à Simon Turcotte, daté du 26 mars, que la situation ne lui laisse « d’autre choix que de ne pas ajouter Guhn Twei à la programmation du Alienfest 2024 ».

Six jours plus tard, le 1er avril, le festival a été complètement annulé, l’organisation évoquant dans un communiqué « des conflits d’intérêts entre nos commanditaires et des participants », a rapporté Radio-Canada – La Presse n’a pas pu obtenir ce communiqué et Francis Pépin n’a pas donné suite aux sollicitations qui lui ont été adressées par différents canaux.

Chanteur « outré »

Simon Turcotte se dit « outré » que son groupe ait été déprogrammé du festival Alienfest, qui devait se tenir pour la troisième année, auquel il avait été convié en novembre.

« C’est très préoccupant pour la culture, pour le financement de la culture, pour les autres artistes », a-t-il déclaré à La Presse.

Les gens ont tellement peur de la Fonderie qu’on retire des artistes de la programmation de festivals. Simon Turcotte

La Fonderie Horne assure ne pas être intervenue de quelque façon que ce soit dans cette affaire, sa porte-parole Cindy Caouette affirmant que l’entreprise « n’a aucun lien avec le festival Alienfest et n’était pas au fait de ce qui est allégué par le groupe de musique [Guhn Twei] ».

Que la Fonderie Horne soit intervenue ou pas importe peu, estime Simon Turcotte : « Le commanditaire a tellement peur de froisser un partenaire d’affaires qu’il décide de nous enlever de leur festival, puis d’annuler leur festival, c’est gros. »

Ironiquement, le groupe aborde cette question dans sa chanson Eau de fonte : « L’apologie de l’écocide/Musellement collectif/Leurs profits valent plus que nos vies »

Simon Turcotte s’explique d’autant plus mal la décision du festival Alienfest puisqu’il a donné des spectacles avec ses deux groupes de musique, Guhn Twei et Tumeurs, dans d’autres évènements de la région, dont le Festival de musique émergente de l’Abitibi-Témiscamingue, qui était commandité par la Fonderie Horne.

Il s’est aussi produit au festival de concerts ambulants Au pays des pick-up, en 2023.

« On a joué sur le terrain de la Fonderie Horne, raconte-t-il. On était drette en avant des clôtures et des cheminées. »

Des précédents

Ce n’est pas la première fois que des critiques visant la Fonderie Horne sont écartées d’évènements culturels, rappelle le groupe Guhn Twei, qui s’inquiète pour la liberté d’expression dans la région.

La Fonderie Horne avait mis fin en 2005 à son financement du Centre d’exposition de Rouyn-Noranda, qu’elle soutenait depuis de nombreuses années, en raison d’une « exposition controversée », rapportait Radio-Canada, à l’époque.

Œuvre de l’artiste Véronique Doucet, l’exposition Mine de rien écorchait l’entreprise et s’inquiétait des incidences de ses rejets polluants sur la santé de la population environnante et sur l’environnement.

Même le désormais célèbre documentaire Noranda, réalisé par Daniel Corvec et Robert Monderie et narré par Richard Desjardins, avait été exclu du Festival du cinéma international de l’Abitibi-Témiscamingue à sa sortie, en 1984, raconte Pierre Céré dans son livre Voyage au bout de la mine, publié à l’automne chez Écosociété.

« Il faut dire que le festival a reçu une subvention de la Noranda Mines », écrit-il, ajoutant que Daniel Corvec avait même été interpellé par des policiers le soir de la première du film au Théâtre du cuivre, pour une histoire de contravention impayée.