Imaginez rouler dans la neige avec un camion de déménagement sans pneus d’hiver. C’est ce qu’ont vécu plusieurs usagers ayant fait affaire avec l’entreprise U-Haul, qui disent avoir vécu toute une frousse en réalisant que leur véhicule n’était pas adapté aux conditions routières. Immatriculés aux États-Unis, les camions en question bénéficient en effet d’une exception à la loi québécoise.

Certains ont utilisé les véhicules en pleine bordée, ce qui a rendu leur expérience particulièrement difficile.

C’est une exception à la loi qui permet à U-Haul et à d’autres entreprises de faire circuler certains camions sans pneus d’hiver.

« Ça a vraiment tout pris pour finir mon trajet, sincèrement. J’ai même failli prendre le champ à plusieurs reprises et je m’en allais de tous les côtés. Le véhicule dérapait constamment », raconte Alex Lauzon, qui a loué un camion de l’entreprise américaine la semaine dernière, à Montréal, pour aller chercher un meuble à Richmond, en Estrie. Une bordée de neige s’abattait alors sur le Québec.

À son retour en succursale, il dit avoir s’être plaint au personnel sur place, qui lui aurait avoué que ce type de camions « n’a tout simplement pas de pneus d’hiver, mais plutôt l’équivalent de quatre-saisons ».

Je n’en revenais pas. Tout ce qu’on m’a dit, c’est que comme les véhicules étaient plaqués en Arizona, l’exigence n’était pas là. Mais on roule avec au Québec. C’est enrageant et surtout extrêmement dangereux. Je ne comprends pas que le gouvernement laisse ça aller. Alex Lauzon, client de U-Haul

M. Lauzon n’est pas le seul à se dire préoccupé. Dany Croussette, qui a loué au début février un camion cube pour transporter du matériel jusqu’à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, a vécu une expérience similaire. « Avec une simple neige fraîche et tapée, le camion ne bougeait tout simplement plus », se remémore-t-il.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les véhicules lourds offerts par U-Haul sont équipés de pneus d’été, même en hiver.

« J’ai dû me reprendre plusieurs fois et ultimement, on a dû tirer avec les chaînes d’un autre véhicule pour faire bouger le camion. C’était vraiment ridicule. J’ai depuis porté plainte au siège social de l’entreprise en Arizona, mais je n’ai jamais eu de nouvelles », affirme M. Croussette, qui s’explique encore mal aujourd’hui pourquoi la sécurité des gens est ainsi « mise en jeu ».

Une exception dans la loi

Les préoccupations des particuliers à cet égard ne sont pas nouvelles. En fait, les réseaux sociaux regorgent depuis plusieurs années déjà de publications s’inquiétant de l’absence de pneus d’hiver sur certains camions en location. D’autres entreprises que U-Haul louent d’ailleurs des camions de location sans pneus d’hiver. Dans la majorité, voire la totalité des cas, toutefois, les clients ne sont pas prévenus.

Catherine, qui s’est procuré un véhicule en location à Laval au mois de février, affirme avoir été traumatisée par son expérience. « J’ai eu la peur de ma vie, alors que je sais très bien conduire en hiver. »

C’est grave que la loi ne s’impose pas à eux, alors qu’on nous répète sans cesse d’avoir nos pneus d’hiver pour les tempêtes, pour les bordées et les journées plus complexes. Catherine, qui a loué un véhicule en février

En réalité, c’est une exception dans la loi qui permet aux camions de circuler sans pneus d’hiver. Au Québec, la Société de l’assurance automobile (SAAQ) impose les pneus d’hiver du 1er décembre au 15 mars inclusivement pour la grande majorité des véhicules routiers de la province, et ce, pour des raisons évidentes de sécurité.

Cette obligation s’applique aussi aux véhicules de promenade offerts en location au Québec ainsi qu’aux cyclomoteurs et aux motocyclettes, ajoute d’ailleurs la société sur son site web, qui précise que des pénalités allant de 200 $ à 300 $ peuvent être données en cas de contravention.

Plusieurs « cas d’exception » existent toutefois, lit-on sur le site du ministère des Transports. Les remorques et les véhicules immatriculés hors Québec, par exemple, ne sont pas visés par cette obligation. Les véhicules lourds pesant 4500 kg ou plus, les véhicules-outils et les motocyclettes utilisées comme véhicule d’urgence sont aussi exemptés de l’obligation, tout comme la machinerie agricole, d’ailleurs.

Au ministère des Transports, on explique cette exception par le fait que « les pneus d’hiver sont peu disponibles dans les dimensions requises pour les véhicules lourds ».

« Également, les véhicules lourds sont souvent munis de pneus traction dont la composition de la gomme fait en sorte qu’ils offrent une bonne adhérence sur différentes surfaces », affirme sa porte-parole, Sarah Bensadoun, qui n’a pas souhaité préciser si des changements pourraient être apportés.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Succursale de U-Haul à Montréal

Des pneus là où c’est requis

Bref, malgré les craintes des usagers, tout indique que U-Haul est dans son droit. L’entreprise ne compte d’ailleurs pas modifier ses politiques en la matière. « Le règlement ne s’applique pas aux remorques ni aux véhicules lourds. Nos gros camions fourgons entrent dans la catégorie des véhicules lourds », précise en ce sens son porte-parole Jeff Lockridge, par courriel.

Le porte-parole assure toutefois que pour le reste, « toutes les camionnettes et fourgonnettes U-Haul opérant au Québec sont équipées de pneus d’hiver qui répondent aux normes provinciales ».

Ces pneus demeurent normalement en place « tout au long de l’année comme mesure de sécurité supplémentaire pour nos clients », ajoute le relationniste.

« Si l’un de nos clients québécois a loué une camionnette ou une fourgonnette et qu’il croit que les pneus d’hiver n’étaient pas sur le véhicule, demandez-lui de nous contacter avec le nom figurant sur le contrat de location, le numéro de contrat ou le numéro du véhicule. Nos équipes locales se feront un plaisir de localiser le véhicule et de vérifier qu’il est équipé des bons pneus », conclut M. Lockridge.