Michael Spavor et Michael Kovrig ont été emprisonnés arbitrairement en Chine pendant trois ans.

PHOTO MANDEL NGAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Justin Trudeau rejette la thèse voulant que la volonté d’Ottawa d’aider les « deux Michael » à se refaire une vie équivaille à reconnaître qu’ils se sont livrés à de l’espionnage pour le compte de l’État.

La Presse Canadienne

Le premier ministre a affirmé jeudi que le gouvernement fédéral serait là pour aider Michael Kovrig et Michael Spavor à refaire leur vie, après avoir été arbitrairement emprisonnés en Chine pendant trois ans.

Lors d’une conférence de presse jeudi à Toronto, M. Trudeau a toutefois précisé que le Canada avait soutenu MM. Kovrig et Spavor dès le début parce que la Chine avait choisi de les utiliser comme monnaie d’échange dans une joute géopolitique.

Un avocat de Michael Spavor a annoncé mercredi que son client avait conclu un règlement à l’amiable avec le gouvernement fédéral au sujet de sa détention en Chine.

John Phillips a déclaré dans un courriel que le problème entre M. Spavor et le gouvernement avait été « résolu ».

M. Trudeau a refusé jeudi de dire si Ottawa avait versé des indemnités à Michael Kovrig, invoquant la confidentialité du règlement.

« Ce qu’ont vécu les deux Michael en étant arrêtés de façon arbitraire par la Chine a été extrêmement difficile, a soutenu M. Trudeau. On les a appuyés depuis les premiers moments et on les appuie encore dans le retour à la normale dans une vie qui a été affectée profondément par les actions du gouvernement chinois.

« C’est notre responsabilité de continuer de les appuyer et c’est ce qu’on est en train de faire », a ajouté le premier ministre.