Les familles prenant la direction des États-Unis à l’occasion de la relâche scolaire doivent s’armer de patience. Des voyageurs ont attendu quelques heures samedi matin pour franchir la douane à Saint-Bernard-de-Lacolle.

Nombreux sont les Québécois qui profitent de la relâche scolaire pour se rendre chez nos voisins du Sud. À 11 h, le site internet de la douane des États-Unis indiquait que l’attente au poste de Saint-Bernard-de-Lacolle était de 100 minutes pour les voyageurs.

PHOTO FOURNIE PAR UN VOYAGEUR Plusieurs voitures faisaient la file samedi au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle.

En réalité, le temps d’attente s’avère plus long que ce qui est inscrit. « Je suis dans le chemin des douanes avec ma famille. On a parcouru environ le tiers du chemin selon mon estimation sur Google Maps, et nous y sommes depuis 1 h 45. On dirait que nous allons passer la journée ici », dit Isabelle Hébert.

Cinq voies sont actuellement ouvertes pour se rendre aux États-Unis. Seulement deux étaient en fonction plus tôt dans la journée.

« Nous sommes dans la file depuis deux heures et nous sommes encore loin de la douane », dit pour sa part Fouzia Ali-Haimoud. Plusieurs familles ont également indiqué à La Presse avoir attendu plus de trois heures pour franchir la frontière.

Consultez les temps d’attente aux postes frontaliers (en anglais)

Au poste de St-Armand/Philipsburg, qui relie les villes de Philipsburg, au Québec, à Highgate Springs, au Vermont, le délai était plus court avec une attente de 45 minutes. La façon la plus rapide de se rendre aux États-Unis est par la douane de Stanstead, en Estrie, avec aucun temps d’attente à prévoir.