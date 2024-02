(Québec) Il ne sera plus nécessaire d’obtenir l’accord des syndicats pour mettre en place l’autogestion des horaires dans tous les hôpitaux du Québec, se félicite le gouvernement Legault. Cette mesure contribuera selon lui à réduire le recours au temps supplémentaire obligatoire (TSO).

Le Front commun intersyndical (CSN, CSQ, FTQ et APTS) a annoncé vendredi que 74,8 % de leurs 420 000 membres ont adopté l’entente de principe intervenue à la table centrale pendant les Fêtes. Cet accord prévoit des augmentations salariales de 17,4 % en cinq ans – le double de ce qu’offrait le gouvernement au départ, ont souligné les chefs syndicaux lors d’une conférence de presse.

Le gouvernement Legault considère qu’il a atteint son objectif d’obtenir plus de « flexibilité » dans les conventions collectives du secteur de la santé. « On a fait des gains importants qui vont nous aider dans la gestion de proximité. Je pense que c’est majeur », a soutenu en entrevue le ministre de la Santé Christian Dubé.

Les travailleurs d’une équipe de soins ou d’un département pourront déterminer eux-mêmes leurs horaires, avec la responsabilité de s’assurer de combler les quarts de travail. C’est ce qu’on appelle le système d’autogestion des horaires. « On ne pouvait pas le faire dans tous les établissements sans l’accord des syndicats. Maintenant n va pouvoir le faire à la grandeur du Québec », a affirmé la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. « Quand pour faire un horaire autogéré ou atypique, ça te prend à chaque fois l’accord du syndicat, c’est un peu contre-productif. »

Le premier ministre François Legault avait déploré à de nombreuses reprises qu’un syndicat pouvait « bloquer » l’aménagement d’horaires atypiques même lorsqu’il y avait accord entre le gestionnaire et l’employé.

Christian Dubé croit que la mesure réduira le TSO. Trois autres objectifs du gouvernement dans le cadre des négociations sont atteints avec la nouvelle entente, selon lui.

La bonification des primes de soir, de nuit et de fin de semaine permettra de rendre plus attrayants ces « quarts défavorables ». Le recrutement de travailleurs d’agence privée sera facilité en leur reconnaissant jusqu’à 4 ou 5 ans d’ancienneté. Une plus grande mobilité du personnel sera possible avec les nouveaux montants forfaitaires de 50 $ à 100 $ par jour prévus pour le déplacement volontaire d’un travailleur vers un autre département ou un autre établissement, a-t-il ajouté.