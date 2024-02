Isolé au parlement sur les garderies Legault plaide le « gros bon sens » pour refuser les enfants de demandeurs d’asile

(Québec) François Legault persiste et signe : pouvoir inscrire un enfant au guichet unique d’accès au réseau de services de garde subventionnés doit exclure les demandeurs d’asile et leurs enfants. Le premier ministre dit qu’il s’agit d’une question de « gros bon sens » et accuse ses adversaires d’accepter sans le contester un jugement de la Cour d’appel, « une cour fédérale ».