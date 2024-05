Aimez-vous les pissenlits ?

J’ai 2 ans. J’aime ma mère. Tous les jours, je lui cueille des fleurs, des beaux pissenlits. Il y en a plein sur les terrains des voisins. Je lui tends mon bouquet avec enthousiasme. Elle m’embrasse, me remercie, verse de l’eau dans un verre et place mes fleurs dedans. Le beau centre de table ! Ma mère est contente. Les enfants apprennent à faire plaisir en donnant des pissenlits.