Employeur, déneigeur et gestionnaire ont failli, conclut la CNESST

Des règles de sécurité insuffisantes ont causé la mort de l’emballeur Zohaib Aamir, 16 ans, heurté par une déneigeuse alors qu’il ramassait des paniers d’épicerie au IGA Extra des Galeries Laval, conclut l’enquête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

« L’employeur, le gestionnaire du stationnement et le sous-traitant spécialisé n’ont pas établi de règles de sécurité pour prévenir les collisions entre les véhicules de déneigement automoteurs et les travailleurs », souligne la CNESST dans son rapport diffusé mardi, un an après l’évènement.

« Je ne comprends pas comment le chauffeur ne l’a pas vu », avait déclaré la mère de la victime à La Presse.

Le chauffeur ne pouvait pas voir l’adolescent, montre la reconstitution effectuée avec un mannequin.

Il était près de 21 h 15 lorsque l’emballeur s’est retrouvé dans la zone de recul d’une chargeuse à neige. Il portait une veste orange fluo, mais dans la caméra de rétrovision et les rétroviseurs latéraux utilisés par le chauffeur, « le mannequin n’est pas visible », a constaté la CNESST.

Heurté au bassin par le pare-chocs du véhicule de près de 16 tonnes, le jeune travailleur est tombé au sol où il a été « mortellement écrasé ». Son décès a été constaté par la police à 21 h 30.

L’examen externe mené le lendemain à la morgue de Montréal a relevé « un enfoncement de la boîte crânienne et des fractures du bassin », mentionne le coroner, Me Steeve Poisson, dans un rapport distinct.

Gestion de la circulation déficiente

« Même si la machine est équipée de rétroviseurs et de caméras », il faut toujours vérifier qu’il n’y a « personne et aucun obstacle aux alentours », indique le manuel du fabricant de la chargeuse. Mais les manœuvres de recul dangereuses ne figuraient pas dans le document de formation utilisé par l’employeur du chauffeur, Les serres Sylvain Cléroux, a découvert la CNESST.

« La gestion de la circulation des travailleurs » est aussi en cause.

IGA Extra n’avait « pas de règles précises de sécurité établies pour prévenir les collisions ». Il n’exigeait pas de ses travailleurs d’avoir un contact visuel en tout temps avec les chauffeurs, ni de ne jamais s’approcher de leur zone de travail.

Quant au gestionnaire du stationnement, Marcel Blouin immobilier, il autorisait des « travaux de chargement de neige aux heures d’ouverture ».

Dans les mois suivant l’accident, le sous-traitant en déneigement a fourni une procédure de travail sécuritaire, IGA Extra a amendé sa procédure de ramassage des paniers, et le gestionnaire du centre commercial a fait parvenir un programme de prévention doté d’une section déneigement.

Sur 60 accidents de travail mortels recensés en 2021, seulement deux victimes avaient moins de 25 ans. Ce groupe de travail présente toutefois des lésions « en hausse de 12,5 % depuis 2016 [et] les jeunes de moins de 20 ans sont particulièrement touchés (+27,0 % depuis 2016) », souligne la CNESST dans son dernier Portrait lésionnel des jeunes travailleurs de 24 ans ou moins.

