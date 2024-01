Le Salon de l’auto, 2e partie

Janvier 1971. Mon frère Bertrand, son ami Ronald et moi allons au Salon de l’auto, en autobus et en métro. Pas par souci environnemental. On ne connaît même pas le mot. C’est tout simplement parce que mon père n’a pas voulu passer son Impala au frérot, qui vient d’avoir son permis. Mon père est un homme extrêmement prudent. Pour lui, la meilleure façon d’éviter les accidents, c’est de ne pas se servir de sa voiture. Valérie Plante aurait aimé mon père.