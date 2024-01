La Sûreté du Québec (SQ) intensifie ce week-end la surveillance des sentiers et chemins de motoneige un peu partout dans la province, dans l’espoir de faire baisser le nombre de collisions mortelles qui surviennent durant la saison hivernale.

« On va être présents samedi et dimanche dans plusieurs secteurs, incluant les croisements des axes de motoneige avec les routes. C’est fait en collaboration avec plusieurs services policiers québécois, les contrôleurs routiers et la Fédération des clubs de motoneige du Québec (FCMQ), donc ça nous permet d’être beaucoup plus nombreux », explique l’agente Hélène St-Pierre, porte-parole à la SQ.

C’est la deuxième année qu’une telle opération est organisée. Mme St-Pierre affirme qu’il s’agit surtout « d’un bon moyen de prévention et de sensibilisation ». « Les causes des collisions sont encore très souvent la vitesse ou la consommation d’alcool et de drogues. C’est ce qu’on vérifie sur les sentiers », dit-elle.

Pour le reste, des conseils d’usage seront rappelés aux motoneigistes. On leur suggère entre autres de ne jamais partir seul et d’être accompagné d’au moins une personne. S’il faut partir seul, « alors on recommande toujours de laisser votre itinéraire à quelqu’un pour vous localiser en cas de besoin, et gagner du temps précieux », ajoute l’agente.

En 2023, quelque 27 motoneigistes ont perdu la vie lors d’une collision à travers le Québec. Il s’agit d’une hausse par rapport à la moyenne des dernières années, qui oscillait davantage autour de la barre des 20 décès.

Au moins deux accident mortels ont aussi déjà eu lieu en 2024. Dimanche dernier, un motoneigiste a perdu la vie à la suite d’une embardée survenue samedi à Thetford Mines, dans la région de Chaudière-Appalaches. Le lendemain, une motoneigiste a aussi perdu la vie non loin de là, à Saint-Camille-de-Lellis.

L’hiver dernier, la SQ avait d’ailleurs appelé les usagers à la grande prudence, à l’approche de la semaine de relâche, en déplorant que, « dans le but d’amuser les enfants, certains adultes adoptent des comportements qui s’avèrent être non sécuritaires, et à risque de blessures graves lors de la pratique de sports motorisés ».

Au Québec, toute personne âgée de moins de 16 ans qui conduirait une motoneige ou véhicule hors route est passible d’une amende de 450 $. Les usagers sont invités à respecter les limites de vitesse, mais aussi à circuler dans les sentiers et à éviter les plans d’eau non balisés, l’état de la glace pouvant représenter « un risque important ».

La FCMQ, de son côté, appelle les motoneigistes à se référer à sa carte interactive ou son application iMotoneige avant d’emprunter un sentier, afin de savoir à l’avance si celui-ci est praticable. Une campagne de sensibilisation est organisée sur les réseaux sociaux par l’organisme et plusieurs corps policiers.