Procès de Denis Leblanc pour double meurtre « Je vais tirer les femmes », aurait dit l’accusé

Des pilules et une carabine sont sur la table. Denis Leblanc est visiblement perturbé et refuse de rendre son arme. Ses propos sont inquiétants. « Si ce sont des femmes qui passent dans la ruelle, je vais tirer les femmes », lance-t-il. Quelques minutes plus tard, l’homme de 63 ans abat ses deux sœurs, arrivées par la ruelle.