(Vancouver) L’étau arctique qui s’est abattu sur une grande partie de l’ouest du Canada se relâche partout, sauf dans le nord de l’Alberta, tandis qu’un système dépressionnaire du Pacifique apporte de la neige sur une grande partie de la Colombie-Britannique.

La Presse Canadienne

Environnement Canada a levé la plupart des avertissements de froid extrême dans les Prairies, mais affirme que la longue période de températures extrêmement froides se poursuivra dans le nord de l’Alberta, avec des valeurs de refroidissement éolien proches de -40 °C.

L’agence météorologique a également émis des avertissements de chute de neige pour la majeure partie des deux tiers inférieurs de la Colombie-Britannique, avec 15 à 20 centimètres de neige prévus pour la région métropolitaine de Vancouver et le Grand Victoria.

La Ville de Vancouver avertit les résidants d’éviter tout voyage non essentiel alors qu’une tempête s’abat sur eux mardi soir, et pourrait s’atténuer d’ici mercredi soir.

L’aéroport Pearson de Toronto a publié une déclaration sur les réseaux sociaux indiquant que les systèmes météorologiques à travers le Canada pourraient avoir un impact sur les vols à destination et en provenance de la ville, et que certaines compagnies aériennes ont annulé des vols vers l’Europe, en particulier l’Allemagne, en raison des systèmes météorologiques.

Mosaïque d’avis dans le reste du Canada

Le sud de l’Ontario est confronté à une poignée d’avertissements, de veilles et d’avis de bourrasques de neige et de froid extrême, et la péninsule gaspésienne est soumise à un avertissement de tempête hivernale où les gens sont invités à reporter tout voyage non essentiel.

Au Canada atlantique, la majeure partie du Nouveau-Brunswick est soumise à un mélange de prévisions de chutes de neige, de tempêtes hivernales et de pluie verglaçante, et la Nouvelle-Écosse ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador font face à une mosaïque d’avis de précipitations, de tempêtes hivernales et de vents avec des rafales pouvant potentiellement atteindre 140 kilomètres à l’heure dans certaines régions.