(Ottawa) Le gouvernement fédéral a modifié le choix final de conception d’un projet de monument à l’intervention du Canada en Afghanistan, mais Ottawa n’a pas consulté les anciens combattants pour voir s’ils estimaient que la situation justifiait un changement.

Sarah Ritchie La Presse Canadienne

Le monument est censé « rendre hommage à l’engagement et au sacrifice des Canadiens pour aider à reconstruire l’Afghanistan », selon son énoncé de vision, mais le gouvernement a rejeté la première conception choisie par un jury et a choisi une autre option.

La décision a été prise après la prise de contrôle du pays par les talibans

Le comité permanent des anciens combattants de la Chambre des communes a déjà étudié la question, mais juste avant Noël, le député conservateur Blake Richards, frustré par l’absence de réponses du gouvernement, a présenté une motion pour ordonner au gouvernement de remettre davantage de documents pour expliquer sa décision.

Plus de 40 000 soldats canadiens et des centaines de civils et de représentants gouvernementaux ont servi en Afghanistan entre 2001 et 2014. Le gouvernement a annoncé son intention de construire un monument national à la mission en 2014 et un concours a été lancé en août 2019.

En novembre 2021, un jury a choisi la conception de l’équipe Daoust. Cette dernière a décrit son mur de pierre en forme de dentelle comme faisant référence « à une vision du monde à travers le motif magnifié d’une burqa, une vue ouverte par l’axe de la démocratie ».

IMAGE FOURNIE PAR DAOUST LESTAGE LIZOTTE STECKER Vue aérienne du concept imaginé par l’équipe québécoise gagnante du concours, l’équipe Daoust

Cette sélection a eu lieu trois mois après la chute de Kaboul aux mains des talibans, qui a entraîné des changements radicaux et un recul des droits des femmes.

Peu de temps après que la sélection, les responsables du gouvernement ont commencé à se demander en interne si cette vision était encore pertinente.

En fin de compte, le gouvernement a choisi une option différente. En juin dernier, Lawrence MacAulay, alors ministre des Anciens Combattants, a annoncé que le monument serait plutôt conçu par l’artiste autochtone et vétéran des forces armées Adrian Stimson, à la proposition plus centrée sur les soldats.

Des documents remis l’automne dernier au comité des anciens combattants montrent que des plans ont été élaborés pour consulter les familles des vétérans morts, mais elles n’ont jamais eu lieu. Ils indiquent également que le gouvernement a averti qu’il ne pouvait annuler le choix du jury et réattribuer le contrat de 3 millions sans risquer des poursuites judiciaires.

Un mois après cet avertissement, le gouvernement envisageait de le faire.

Le gouvernement ne répondra pas aux questions sur les raisons pour lesquelles les consultations n’ont pas été mises en œuvre, invoquant le secret professionnel de l’avocat. Un porte-parole du ministère des Anciens Combattants a déclaré cette semaine qu’il avait décidé de s’appuyer plutôt sur les commentaires d’une enquête anonyme en ligne réalisée sur les cinq conceptions finalistes en mai et juin 2021.