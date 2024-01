(Montréal) Le Défi 28 jours sans alcool durera 29 jours pour sa 11 édition cette année.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Bien que le nom de « Défi 28 jours sans alcool » soit une marque de commerce enregistrée, l’évènement s’adapte au fait que 2024 est une année bissextile, alors que le mois de février durant lequel il se déroulera durera 29 jours.

La Fondation Jean Lapointe, qui organise le Défi, a procédé jeudi au lancement de sa 11 édition au cours de laquelle elle invite la population à prendre une pause de sa consommation pendant tout le mois de février.

« Nous ne sommes pas là pour juger »

Le fils de feu Jean Lapointe, Jean-Marie Lapointe, qui est au nombre des porte-parole de l’évènement, s’est amusé de cette journée additionnelle en entrevue avec La Presse Canadienne : « Je trouve que c’est un beau clin d’œil. Je veux dire aux gens qui vont embarquer que je les invite à le faire 29 jours. Mais si, au bout de 28, tu n’es plus capable, tu l’ouvriras ta bouteille de bière ! »

« Nous ne sommes pas là pour juger, mais je trouve ça le fun de pouvoir avoir cette occasion, après les Fêtes, pendant 28 jours, de se positionner sur comment je me sens, moi, dans ma consommation d’alcool. »

Objectif : 1 million

La Fondation se fixe comme objectif d’amasser 1 million, notamment grâce aux inscriptions individuelles de 28 $, pour soutenir les efforts de prévention et le traitement des dépendances.

Jean-Marie Lapointe dit y voir « une belle occasion de réaliser tous les bienfaits de prendre une pause de consommation sur sa santé physique et mentale en plus de sensibiliser la population aux problèmes liés aux dépendances ».

L’argent recueilli sert à soutenir la Maison Jean Lapointe, qui œuvre dans la prévention, la sensibilisation et le traitement des dépendances. Fait à souligner, l’organisme accompagne non seulement les personnes en situation de dépendance, mais soutient également leurs familles et leurs proches.

Pour encourager la participation, les personnes inscrites auront accès à des réductions chez certains des partenaires du Défi qui bénéficie de nombreux appuis corporatifs.

Éduc’alcool se joint à l’effort

L’organisme Éduc’alcool a également décidé de devenir partenaire de l’évènement, y voyant une initiative de sensibilisation de la population « à faire des choix éclairés en matière de consommation responsable », affirme sa directrice générale, Geneviève Desautels. « En relevant le Défi 28 jours, ajoute-t-elle, les participants ont l’opportunité de questionner leur relation avec l’alcool et d’explorer des façons de trouver leur juste mesure. »

Jean-Marie Lapointe souligne d’ailleurs avec force que l’idée n’est pas de prôner l’abstinence, mais bien de simplement prendre un pas de recul : « On ne vous encourage pas à arrêter de boire pour le restant de vos jours, mais juste de vous observer : comment vous vous sentez dans la première semaine, les premiers jours, de ne pas boire. Ça te donne une espèce d’examen de conscience de voir que, par exemple, je trouve ça difficile le vendredi soir, de ne pas ouvrir ma bouteille de vin ou de ne pas célébrer une promotion avec un verre. »

Cette année, le Défi 28 jours sans alcool aura donc lieu du 1er février au 29 février inclusivement.

Les personnes intéressées sont invitées à visiter le www.defi28jours.com.