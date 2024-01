PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Mme Deschamps a aussi accueilli le capitaine avec du pain et du sel. Cette tradition notamment présente dans la communauté ukrainienne montréalaise est un signe de respect, d’hospitalité et de bonne volonté pour ce capitaine et cet équipage qui ont passé la période des Fêtes en mer, précise l’APM.